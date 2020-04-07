Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и похолодании после солнечных дней

7 апреля, 2020, 16:03

8 апреля столбики термометров прогреются до +15 ... + 22 ° C градусов, ночью будет прохладно +1 ... + 6 ° C, местами до 0 ...- 2 ° C мороза

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV . Наталья Диденко.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до + 15 ... + 22 ° C, самым теплым ожидается Запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье +10 ... + 14 ° C. Но вот ночь еще будет холодной, только + 1 ... + 6 ° C, местами возможно и до 0 ...- 2 ° C мороза ", - сообщила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что ветер в Украине будет преобладать западных направлений, умеренный, на севере и востоке может быть порывистым, порой до сильного. Везде, во всех областях, будет солнечно.

В столице 8 апреля ожидается теплая солнечная и с порывистым ветром погода.

"В Киеве в среду предполагается солнечная теплая погода, но с порывистым ветром. Температура воздуха в течение дня достигнет +18 ... + 19 ° C. Однако не забывайте, что ночь еще свежая, +2 ... + 4 ° C", - отметила Наталья Диденко.

Синоптик добавила, 9 апреля тепло удержится, а вот 10 апреля, в пятницу, в Украину придет влажный атмосферный фронт с дождями и небольшим похолоданием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb