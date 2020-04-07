Суд оставил под стражей и домашним арестом подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевсовета Соболева

7 апреля, 2020, 17:56

Печерский суд продлил меры пресечения до мая 2020 года членам группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын

Об этом сообщил один из пострадавших по делу о вымогательстве денег членами группы - депутат Киевского городского совета Алексей Новиков в комментарии для hromadske .

Речь идет о вымогательстве денег, угрозах убийством и похищении человека. По делу 8 подозреваемых: Гелани Межиев, Павел Никифоров, Алексей Величко, Дмитрий Онуфриенко, Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко. Последние трое были в розыске несколько месяцев.

Сейчас в розыске находится россиянин Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Также Абуеву согласовано подозрение по делу убийства трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

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Суд продлил содержание под стражей Евгению Пасеке и Дмитрию Онуфриенко, под домашним арестом остаются Павел Никифоров, Алексей Величко, Антон Василенко, Роман Дерманский. Гелани Межиев суд изменил домашний арест в Киеве на Одессу.

По подозрению следствия, Абуев создал группу, которая по заказу выбивала долги. В группе, по данным следствия, был руководящий состав, который получал заказ, организационный - который занимался выбиванием денег собирал информацию о потенциальных потерпевших, и силовой, который требовал деньги. Часть из этих денег они оставляли себе, другие - отдавали заказчику. По данным следствия, это было оформлено как работа юридической фирмы ООО "Правовой центр ЛОЕРС", которая принадлежала еще одному подозреваемому Евгению Пасеке. Следствие считает, что группе помогали экс-полицейские, сейчас подозреваемые Онуфриенко и Величко.

Потерпевший по делу о вымогательстве денежных средств депутат Киевского городского совета Алексей Новиков рассказал о судебных заседаниях на 7 подозреваемыми. Еще один подозреваемый лидер банды Юсуп Абуев находится в розыске pic.twitter.com/h9W6vGeqRM - hromadske (@HromadskeUA) April 7, 2020