СМИ и медиаорганизации требуют отменить показ на пророссийских каналах "Всеукраинской школы онлайн"
Такое заявление опубликовал Институт демократии имени Пилипа Орлика . (Публикуем полный текст.)
Мы считаем, что такое решение существенно повредит информационной безопасности Украины и информационной гигиене общества, ведь оно существенно расширит влияние русской и пророссийской пропаганды, в том числе и на молодое поколение.
Каналы так называемого холдинга "Новости", формальным собственником которых является народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Тарас Козак, находятся под непосредственным влиянием руководителя этой партии Виктора Медведчука.
Мониторинг общественной организации "Детектор медиа" показывает, что в эфире этих трех телеканалов больше всего из украинских телерадиокомпаний звучит информация с признаками кремлевской пропаганды, порой дословно повторяются месседжи российских государственных телеканалов.
В эфире этих телеканалов не раз отрицалась российская агрессия, звучали призывы к снятию санкций из России, признание оккупационных властей Донецка и Луганска, "мира любой ценой" на условиях Путина, а переговоры между "Оппозиционной платформой - За жизнь" и ее союзниками в России позиционировались как "межпарламентский диалог".
Ярким примером является недавний призыв, прозвучавший от журналистов и политиков в эфире этих каналов - выполнить "план Путина" по борьбе против эпидемии коронавируса. А также неоднократно повторено в разных эфирах предложение обратиться за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом к России.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не раз признавал действия этих каналов противозаконными и штрафовал их за язык вражды и другие нарушения. Недавно в эфире канала ZIK прошел марафон "Пахнет Соросом" , в котором зашкаливали дезинформация и неэтичные высказывания.
Мы призываем власти пересмотреть свое решение с учетом рисков, которые оно несет. Демонстрация видеоуроков на этих каналах увеличит их аудиторию за счет тех людей, которые при других обстоятельствах не стали бы смотреть пропагандистские пророссийские телеканалы.
Мы призываем другие украинские телевизионные каналы, которые пока не участвуют в проекте "Всеукраинская школа онлайн", - согласиться на участие, чтобы эфир телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, не был нужен инициаторам важного социального проекта.
Подписавшими стали:
- Медиарух "Медиа за осознанный выбор"
- Независимый медийный совет
- ОО "Детектор медиа"
- ОО "Институт массовой информации"
- Институт демократии им. Филиппа Орлика
- ОО "Общественное радио"
- Дмитрий Крапивенко, главный редактор "Украинской недели"
- Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции Liga.net
- ОО "Интерньюз-Украина"
- ОО "Институт демократии им. Пилипа Орлика"
- Фонд "Общественность"
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