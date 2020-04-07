Разведение войск: переговоры снова провалились, - представитель Украины в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности

7 апреля, 2020, 15:29

Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске снова не смогла согласовать новые участки разведения сил и войск

Об этом сообщил заместитель командующего ООС и представитель Украины в этой подгруппе Богдан Бондарь, передают "Новости Донбасса" .

Вчера состоялось заседание подгруппы в режиме видеоконференции. По словам Бондаря, в отсутствии прогресса виновата российская сторона.

"Есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - заявил он.

Он также отметил, что российская сторона отказывается учитывать позицию Украины по согласованию новых участков, а также не признает себя стороной конфликта.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украины, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - добавил Бондарь и выразил сомнение, что на переговорах 8 апреля удастся достичь прогресса.