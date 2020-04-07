"Обеспечим трансляцию богослужений на телеканалах": Зеленский призвал украинцев праздновать Пасху дома

7 апреля, 2020, 19:25

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 7 апреля во видеообращении к украинцам.

"Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи в этом году. Мы постоянно находимся в диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье Пасху будут отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни людей. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я очень прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни. Государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома ", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также добавил, что совсем скоро власть расскажет более подробно о своем видении празднования Пасхи в этом году.

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