"Не вижу связи борьбы с коронавирусом и наличием санэпидемстанции": Гройсман пояснил, кто выполняет санитарные функции

7 апреля, 2020, 15:46

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что санэпидемслужба пока существует в виде Центра общественного здоровья Украины и службы по безопасности продуктов

Об этом Гройсман рассказал в Стриме с Сергеем Руденко на платформах Еспресо.TV в Facebook и YouTube.

"Я не вижу взаимосвязи борьбы с коронавирусом и наличием санэпидемстанции. Она была создана еще в советское время. Фактически была трансформирована санэпидемстанция в две структуры - Центр общественного здоровья, который имеет лабораторию, специалистов, который имеет полномочия за тем, чтобы заниматься санэпиднадзора, вакцинацией граждан и вообще развивать общественное здоровье, в том числе и систему борьбы с инфарктами, инсультами. Ничего не ликвидировалось, а создался Центр общественного здоровья. Кстати, главный санитарный врач был заместителем руководителя Центра общественного здоровья Украины ", - отметил Гройсман.

Также была создана Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Я думаю, что на волне пандемии решили, что нужно создать санэпидемстанцию. Там работают те же люди, которые работали в Центре общественного здоровья и выполняют те же функции, что и выполняли", - добавил Гройсман.

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