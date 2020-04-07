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Espreso.tvОбщество"Минималка" для тех, кто потерял работу, и нулевое кредитование предприятий, - Гройсман о поддержке населения в кризис

"Минималка" для тех, кто потерял работу, и нулевое кредитование предприятий, - Гройсман о поддержке населения в кризис


фото: strategy.ua
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что государство должно поддерживать своих граждан во время кризиса: обеспечить бизнес и людей финансовой поддержкой

Об этом экс-премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в Стриме с Сергеем Руденко на платформах Еспресо.TV в Facebook и YouTube.

Владимир Гройсман отметил, что в ситуации карантина государство должно поддержать тех, кто потерял работу. В частности, он заявил, что у государства есть средства на выделение каждому такому гражданину минимальной зарплаты в размере 4723 грн.

Также Гройсман подчеркнул необходимость поддержки предпринимательства в кризис:

"Сегодня большое количество предприятий не работает, вследствие карантина. Но самое ценное, что есть в предприятии не технологии, а люди."

По мнению Гройсмана, следует ввести программу нулевого кредитования (беспроцентного - Ред.)

"Я бы ввел систему нулевого среднесрочного кредитования для тех предприятий, которые поддерживают своих работников, даже когда не работают."

 

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