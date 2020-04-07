"Минималка" для тех, кто потерял работу, и нулевое кредитование предприятий, - Гройсман о поддержке населения в кризис
Об этом экс-премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в Стриме с Сергеем Руденко на платформах Еспресо.TV в Facebook и YouTube.
Владимир Гройсман отметил, что в ситуации карантина государство должно поддержать тех, кто потерял работу. В частности, он заявил, что у государства есть средства на выделение каждому такому гражданину минимальной зарплаты в размере 4723 грн.
Также Гройсман подчеркнул необходимость поддержки предпринимательства в кризис:
"Сегодня большое количество предприятий не работает, вследствие карантина. Но самое ценное, что есть в предприятии не технологии, а люди."
По мнению Гройсмана, следует ввести программу нулевого кредитования (беспроцентного - Ред.)
"Я бы ввел систему нулевого среднесрочного кредитования для тех предприятий, которые поддерживают своих работников, даже когда не работают."
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