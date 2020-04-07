Правительство предлагает выделить 97 млрд на фонд для борьбы с COVID-19: проект изменений в бюджет

7 апреля, 2020, 16:36

Кабинет министров предусмотрел создание фонда для борьбы с COVID-19 в изменениях в госбюджет. Для борьбы с коронавирусом предусмотрено 97,1 млрд грн

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook .

В предложенных изменениях в госбюджет предполагается, что расходы на пенсионное обеспечение будет увеличен с 172, 6 млрд грн до 192, 3 млрд грн.

Кроме того, расходы на Министерство обороны предлагается оставить в сумме 125 млрд грн.

Кроме того, предлагается также уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог (с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд грн) и расходы на Минэкономики (с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн).

Шмыгаль также отметил, что изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. "Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - добавил он.