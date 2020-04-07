Правительство предлагает выделить 97 млрд на фонд для борьбы с COVID-19: проект изменений в бюджет
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook .
В предложенных изменениях в госбюджет предполагается, что расходы на пенсионное обеспечение будет увеличен с 172, 6 млрд грн до 192, 3 млрд грн.
Кроме того, расходы на Министерство обороны предлагается оставить в сумме 125 млрд грн.
Кроме того, предлагается также уменьшить расходы на ремонт и строительство дорог (с 71,9 млрд грн до 70,8 млрд грн) и расходы на Минэкономики (с 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн).
Шмыгаль также отметил, что изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. "Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - добавил он.
- Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год, которыми предлагалось сократить доходную часть на 122, 9 млрд грн, а расходную - увеличить на 79,2 млрд грн, на повторное первое чтение.
- Согласно документу, дефицит госбюджета предлагалось увеличить на 202 млрд грн - до 298, 4 млрд грн (с 96,3 млрд грн), доходы сократить на 122, 9 млрд грн до 972, 6 млрд грн (с 1095,6 млрд грн) , расходы увеличить на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (с 1184 млрд грн).
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