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Espreso.tvОбществоПожар в Чернобыльской зоне охватил 35 га, - ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне охватил 35 га, - ГСЧС


фото: reuters
По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза по сравнению с тем, что наблюдалось утром

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.

По состоянию на утро 7 апреля на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и обязательного отселения наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки на площади более 10 га.

Однако по состоянию на 14:15 в результате порыва ветра площадь пожара резко увеличилась и охватила 35 га. На место направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области.

Кроме того, для тушения пожарные самолеты АН-32П осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.

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