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Espreso.tvОбществоПограничники задержали в Краматорске пособницу оккупантов

Пограничники задержали в Краматорске пособницу оккупантов

Оперативники Краматорского отряда Госпогранслужбы, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили гражданку Украины, бывшую помощницу оккупантов "ДНР"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2014 году девушка, в то время несовершеннолетняя, но уже судимая за кражу, под влиянием пропаганды агрессора, вступила в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Под руководством российских наемников выполняла задачи по незаконной проверке документов и осмотру транспортных средств граждан на одном из блокпостов.

Теперь ей грозит ответственность, предусмотренная ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

 

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