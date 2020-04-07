Пограничники задержали в Краматорске пособницу оккупантов
7 апреля, 2020, 21:09
Оперативники Краматорского отряда Госпогранслужбы, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили гражданку Украины, бывшую помощницу оккупантов "ДНР"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В 2014 году девушка, в то время несовершеннолетняя, но уже судимая за кражу, под влиянием пропаганды агрессора, вступила в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Под руководством российских наемников выполняла задачи по незаконной проверке документов и осмотру транспортных средств граждан на одном из блокпостов.
Теперь ей грозит ответственность, предусмотренная ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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