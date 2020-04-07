Оккупанты не пускают в ОРЛО 46 местных жителей, которые пытаются попасть домой из Станицы Луганской

7 апреля, 2020, 19:56

На КПВВ "Станица Луганская" продолжают находиться 46 человек, которым нужно попасть домой на оккупированную территорию

Об этом сообщила Радио Свобода Елена Грекова, руководитель Северодонецкого офиса благотворительного фонда "Право на защиту".

"Люди прибывают снова, по состоянию на сегодняшнее утро, их было уже 46 человек. 1 апреля пропустили 27 человек. Во всех указывали причину пересечения - "воссоединение семьи ". Но первых пропустили, после того, как они смогли договорится с Луганском. Там возникла такая ситуация, что в списке был 31 человек, но кто-то не пришел. А пропускали только по спискам. На данный момент нет согласования с той стороной, что они людей впустят", - сообщила Грекова.

По ее словам, украинская сторона согласилась пропустить через КПВВ людей, стремящихся попасть домой, но оккупационные власти в Луганске еще не согласовали списки и не предоставила гарантий, что впустит людей на свою сторону КПВВ.