Оккупанты на Донбассе 4 раза нарушили режим "тишины", бойцы ООС ответили прицельным огнем

7 апреля, 2020, 18:19

7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Марьинки обстрелял позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Опытного - из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Также, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля рядом с населенным пунктом Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Голубовское выпустили по окрестностям Новотошковского семь мин калибра 120 мм.

На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе результаты нашего ответа, оккупанты немедленно прекращали любую активность. Потери противника уточняются.

Сегодня, 7 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.