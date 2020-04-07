Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

7 апреля, 2020, 09:49

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 15 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 7 апреля установлен на уровне 27,23 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро уcтановлен на уровне 29,38 гривни. По состоянию на 6 апреля курс был 29,56 гривни.