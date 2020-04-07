Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться
7 апреля, 2020, 09:49
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 15 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 7 апреля установлен на уровне 27,23 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро уcтановлен на уровне 29,38 гривни. По состоянию на 6 апреля курс был 29,56 гривни.
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