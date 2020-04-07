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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Официальный курс: гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 15 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 7 апреля установлен на уровне 27,23 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро уcтановлен на уровне 29,38 гривни. По состоянию на 6 апреля курс был 29,56 гривни.

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