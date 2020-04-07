Одноклубника Зинченко погонят из сборной Англии из-за скандала с проститутками

7 апреля, 2020, 17:59

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт больше не будет вызывать защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера в национальную команду

Об этом сообщает Mirror.

Английский защитник нарушил правила карантина, устроив у себя дома вечеринку с участием проституток, а позже призвал болельщиков быть ответственными и соблюдать социальную дистанцию.

"Я понимаю, что моя позиция как профессионального футболиста несет ответственность за то, чтобы быть образцом для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их", - сказал футболист .

В текущем сезоне 29-летний Кайл Уолкер провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за английского футболиста составляет 50 млн евро.

6 апреля мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, Долорс Сала Каррио Хосепа умерла от коронавируса .