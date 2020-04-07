Нарушение карантина: во Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на поводке
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Franceinfo.
Инцидент произошел на днях в департаменте Гар, коммуне Гро-дю-Руа. Жандармы использовали дрон для фиксации нарушений карантина на местном пляже, доступ к которому закрыт в связи с коронавирусными ограничениями.
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Во время одной из таких проверок дрон зафиксировал мужчину, который выгуливал на 8-метровом поводке кошку ангорской породы. Правоохранители при этом отметили, что кошка не выглядела как такая, что привыкла к подобным прогулкам.
Мужчина заметил дрон и пытался убежать домой, однако его перехватили жандармы.
За свою прогулку французу пришлось уплатить штраф в 135 евро.
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