Нарушение карантина: во Франции оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на поводке

7 апреля, 2020, 14:34

На юге Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Franceinfo.

Инцидент произошел на днях в департаменте Гар, коммуне Гро-дю-Руа. Жандармы использовали дрон для фиксации нарушений карантина на местном пляже, доступ к которому закрыт в связи с коронавирусными ограничениями.

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Во время одной из таких проверок дрон зафиксировал мужчину, который выгуливал на 8-метровом поводке кошку ангорской породы. Правоохранители при этом отметили, что кошка не выглядела как такая, что привыкла к подобным прогулкам.

Мужчина заметил дрон и пытался убежать домой, однако его перехватили жандармы.

За свою прогулку французу пришлось уплатить штраф в 135 евро.