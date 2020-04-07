НАПК требует от СБУ отменить акт об освобождении от предоставления деклараций

7 апреля, 2020, 14:27

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины "О предотвращении коррупции"

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий в отношении руководства СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК.

Председатель НАПК Александр Новиков внес главе СБУ Ивану Баканову предписание об устранении нарушения Закона Украины «О предотвращении коррупции» и отмене указанного незаконного акта. Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт.

В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами Президента, не составляют государственной тайны, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, в декабре 2016 года на НАПК заявили, что из-за засекречивания электронных деклараций сотрудников Службы безопасности Украины не имеют к ним доступа

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