Напавшего на съемочную группу журналистов в Гидропарке отправили под домашний арест
7 апреля, 2020, 15:52
Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на журналистов в Гидропарке
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который подозревается в нападении на съемочную группу телеканала ZIK 2 апреля в Гидропарке.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Срок действия меры пресечения суд определил в 3 июня 2020 включительно.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что напавшего на съемочную группу канала ZIK задержала полиция
- Напомним, 2 апреля 2020 на территории столичного Гидропарка съемочные группы телеканалов ZIK и Еспресо напали во время подготовки репортажей о соблюдении гражданами ограничений, установленных на время действия карантина.
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