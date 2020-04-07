На восстановление украинского авиатрафика до уровня, который был перед пандемией, может уйти 1,5-2 года, - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.
"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будет возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", - сказал он во время онлайн-встречи European Business Association во вторник.
Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую состоятельность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.
При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.
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