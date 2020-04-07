На Полтавщине священники ПЦУ проводят стрим богослужений и собирают донаты. ВИДЕО
7 апреля, 2020, 13:55
Кременчугские священники Православной церкви Украины на время карантина практикуют прямые трансляции богослужений
Об этом сообщает "Телеграф".
Стрим запустили из Свято-Николаевского собора и церковь "Всех скорбящих радость", которая находится на территории предприятия "Лукас".
Читайте также: Пасха во время карантина: ПЦУ соберет синод, чтобы выбрать формат празднования
Отец Михаил Гориславец на своей странице в фейсбук призвал сидеть дома и сообщил, что кроме трансляций богослужений, кременчугцы имеют возможность через интернет передать имена за здоровье и упокой. Также можно осуществить пожертвования на нужды Свято-Николаевского собора перечислив средства на карту ПриватБанка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало