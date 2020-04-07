На Полтавщине священники ПЦУ проводят стрим богослужений и собирают донаты. ВИДЕО

7 апреля, 2020, 13:55

Кременчугские священники Православной церкви Украины на время карантина практикуют прямые трансляции богослужений

Об этом сообщает "Телеграф".

Стрим запустили из Свято-Николаевского собора и церковь "Всех скорбящих радость", которая находится на территории предприятия "Лукас".

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Отец Михаил Гориславец на своей странице в фейсбук призвал сидеть дома и сообщил, что кроме трансляций богослужений, кременчугцы имеют возможность через интернет передать имена за здоровье и упокой. Также можно осуществить пожертвования на нужды Свято-Николаевского собора перечислив средства на карту ПриватБанка.

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