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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине священники ПЦУ проводят стрим богослужений и собирают донаты. ВИДЕО

На Полтавщине священники ПЦУ проводят стрим богослужений и собирают донаты. ВИДЕО


фото: telegraf.in.ua
Кременчугские священники Православной церкви Украины на время карантина практикуют прямые трансляции богослужений

Об этом сообщает "Телеграф".

Стрим запустили из Свято-Николаевского собора и церковь "Всех скорбящих радость", которая находится на территории предприятия "Лукас".

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Отец Михаил Гориславец на своей странице в фейсбук призвал сидеть дома и сообщил, что кроме трансляций богослужений, кременчугцы имеют возможность через интернет передать имена за здоровье и упокой. Также можно осуществить пожертвования на нужды Свято-Николаевского собора перечислив средства на карту ПриватБанка.

 

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