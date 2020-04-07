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Espreso.tvОбществоНа Львовщине за ночь с подозрением на коронавирус обратились еще 5 человек

На Львовщине за ночь с подозрением на коронавирус обратились еще 5 человек

В период с 22:00 6 апреля по 8:00 7 апреля во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 5 человек

Это - пациенты с Пустомытовского, Сокальского районов и города Львова, сообщает пресс-служба ОГА.

По состоянию на сейчас на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 126 человек. У 28 пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении. Пять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. 3 пациента выздоровели.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID- 19 обратились 443 человека. В 317 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

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