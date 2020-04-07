На Буковине пять пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
7 апреля, 2020, 16:04
По состоянию на 14:00, 7 апреля в больницах Черновицкой области, перепрофилированных на борьбу с коронавирусом, находится 170 пациентов: у 59 из них подтвержден COVID-19, остальные - с подозрением
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Как сообщается, за минувшие сутки в больницы госпитализировали 15 больных. 167 инфицированных коронавирусом лиц лечатся амбулаторно. У них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно.
- В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находится 6 пациентов. Один из них - в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще пятеро больных - в кислородной дотации. Коронавирус подтвержден только у одного из этих больных.
- В Черновицкой городской больнице №1 четверо больных - в реанимации. Один из них с диагностированным COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У остальных коронавирус еще не подтвержден.
- Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. Утром ей внезапно стало хуже, больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- В Сторожинецкой центральной районной больнице трое больных на кислородной поддержке. Коронавирус подтвержден у одного из них.
- В Хотинской центральной районной больнице двое пациенток с COVID-19 в реанимации. Одна имеет двустороннюю пневмонию и подключена к аппарату ИВЛ. Другая - на кислородной поддержке, однако никаких признаков респираторного заболевания у женщины нет, ее состояние тяжелое из-за инсульта.
- Шестерым пациентам оказывают помощь в областной клинической больнице. В трех уже диагностирован коронавирус, у остальных - подозрение. НЕ искусственной вентиляции легких один больной, пятеро - на кислородной поддержке.
- В областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации. Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он под наблюдением медиков. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка.
- Всего с COVID-19 на Буковине уже выздоровели 16 человек, среди них трое детей.
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