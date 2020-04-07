Минреинтеграции заявило о первой смерти от коронавируса в ОРДО
Об этом сообщает пресс служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - говорится в сообщении.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.
Поэтому, по состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, но отметила отсутствие летальных случаев.
По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Но по имеющейся информации министерства, реальное число инфицированных значительно выше.
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