Минреинтеграции заявило о первой смерти от коронавируса в ОРДО

7 апреля, 2020, 20:16

4 апреля в Центральной районной больнице города Амвросиевка (ОРДО) умер гражданин, инфицированный коронавирусом

Об этом сообщает пресс служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - говорится в сообщении.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.

Поэтому, по состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, но отметила отсутствие летальных случаев.

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Но по имеющейся информации министерства, реальное число инфицированных значительно выше.