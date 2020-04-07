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Espreso.tvСпортМне привычнее Кировоград, - Коноплянка признался, что не в восторге от декоммунизации

Мне привычнее Кировоград, - Коноплянка признался, что не в восторге от декоммунизации


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка не воспринимает название своего родного города Кропивницкий, ему больше нравится Кировоград

Об этом сообщает "Чемпион".

В июле 2016 г. Верховная Рада Украины, в рамках политики декоммунизации, переименовала Кировоград на Кропивницкий.

"Мне привычнее Кировоград. Знаю, что сейчас Кропивницкий. Зачем поменяли - не могу понять. Для меня родной город, все-таки, Кировоград", - сказал Коноплянка.

В текущем сезоне 30-летний Евгений Коноплянка провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 6 млн евро.

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