Мне привычнее Кировоград, - Коноплянка признался, что не в восторге от декоммунизации

7 апреля, 2020, 14:02

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка не воспринимает название своего родного города Кропивницкий, ему больше нравится Кировоград

Об этом сообщает "Чемпион".

В июле 2016 г. Верховная Рада Украины, в рамках политики декоммунизации, переименовала Кировоград на Кропивницкий.

"Мне привычнее Кировоград. Знаю, что сейчас Кропивницкий. Зачем поменяли - не могу понять. Для меня родной город, все-таки, Кировоград", - сказал Коноплянка.

В текущем сезоне 30-летний Евгений Коноплянка провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 6 млн евро.