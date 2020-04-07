Мне отец предлагал таблетки - первая ракетка Украины о допинге

7 апреля, 2020, 12:47

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что никогда не брал таблеток, которые ему предлагал отец-профессор

Об этом Стаховский сообщил на youtube-канале "Бегущий Банкир".

"Я всегда боялся. У меня папа профессор, и он постоянно предлагал какие-то таблетки как врач. Но я никогда не брал. Мы говорим о допинге, как о чем-то сумасшедшем. Допинг по факту помогает быстрее восстанавливаться, мышечному росту, в зависимости от того, что ты принимаешь. Но он не выиграет за тебя ", - рассказал украинец.

34-летний Сергей Стаховский занимает 169-ю строчку в рейтинге ATP, что является лучшим показателем среди украинских теннисистов.