Мне отец предлагал таблетки - первая ракетка Украины о допинге
7 апреля, 2020, 12:47
Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что никогда не брал таблеток, которые ему предлагал отец-профессор
Об этом Стаховский сообщил на youtube-канале "Бегущий Банкир".
"Я всегда боялся. У меня папа профессор, и он постоянно предлагал какие-то таблетки как врач. Но я никогда не брал. Мы говорим о допинге, как о чем-то сумасшедшем. Допинг по факту помогает быстрее восстанавливаться, мышечному росту, в зависимости от того, что ты принимаешь. Но он не выиграет за тебя ", - рассказал украинец.
34-летний Сергей Стаховский занимает 169-ю строчку в рейтинге ATP, что является лучшим показателем среди украинских теннисистов.
- 2 апреля первая ракетка Украины Сергей Стаховский призвал Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало