Маринович, Зисельс и Козловский обратились к украинцам: Человечность является оберегом

7 апреля, 2020, 12:59

Ведущие интеллектуалы страны подчеркнули необходимость сохранять человечность в условиях пандемии. Они призвали не подменять эпидемиологическую дисциплину злоупотреблением властью

Об этом говорится в обнародованном сегодня обращении инициативной группы "Первого декабря".

Иди, народ мой, войди в свои комнаты и запри за собой двери,

спасайся на часок, пока гнев не пройдет!

Исаия 26:20



Поскольку пик эпидемии еще впереди, нас ждет главное испытание - испытание на человечность, отмечается в обращении инициативной группы "Первого декабря", в которую входят ведущие интеллектуалы страны Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.

Отмечается, что в целом уже четко определились две линии поведения: помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, либо использовать положение для неправедного обогащения. Впрочем, игнорирование опасности также является угрожающим.

Группа "Первого декабря" видит своей задачей найти путь к сердцам сограждан, чтобы укрепить их и веру в то, что мы справимся с этой бедой.

"Если сегодня мы еще взвешиваем, выйти на улицу или нет, то завтра нам придется смириться с тем, что кого-то из моих друзей похоронят "дистанционно" без нашего участия. Италия пережила этот ужас - и ничто не говорит о том, что нам его удастся обойти" , - говорится в заявлении.

Кризис, который нас ожидает, обострит инстинкты нашего выживания. И на первый план выступит базовое разграничение: "Все наше социальное разнообразие сведется к одному определяющему различию: между теми, кто останутся людьми, и теми, кто человеческий облик потеряют".

Участники инициативной группы "Первого декабря" отмечают, что в настоящее время особое значение приобретает сохранение целостности общественного организма. Ведь чем крепче и сплоченнее общество, тем выше шанс пережить тяжелые времена с меньшими потерями.

"Солидарность, эмпатия и взаимная поддержка - это единственное, что может стать для всех нас спасительной "подушкой безопасности", - говорится в заявлении.

"Подать друг другу руки можно и дистанционно. Пусть ослабнут политические антагонизмы, а в общей борьбе против пандемии появятся первые ростки доверия. Эпидемиологическую дисциплину да не будет подменено злоупотреблением властью. Карантин имеет изолировать нас от вируса, а не от симпатии к человеку. каждое слово благодарности и поддержки будет действовать, как целебный бальзам. каждое слово хорошего настроения восстановит у нас душевный баланс", - говорят Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.

Полный текст обращения на сайте инициативной группы "Первого декабря".