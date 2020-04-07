Маринович, Зисельс и Козловский обратились к украинцам: Человечность является оберегом
Об этом говорится в обнародованном сегодня обращении инициативной группы "Первого декабря".
Иди, народ мой, войди в свои комнаты и запри за собой двери,
спасайся на часок, пока гнев не пройдет!
Исаия 26:20
Поскольку пик эпидемии еще впереди, нас ждет главное испытание - испытание на человечность, отмечается в обращении инициативной группы "Первого декабря", в которую входят ведущие интеллектуалы страны Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.
Отмечается, что в целом уже четко определились две линии поведения: помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, либо использовать положение для неправедного обогащения. Впрочем, игнорирование опасности также является угрожающим.
Группа "Первого декабря" видит своей задачей найти путь к сердцам сограждан, чтобы укрепить их и веру в то, что мы справимся с этой бедой.
"Если сегодня мы еще взвешиваем, выйти на улицу или нет, то завтра нам придется смириться с тем, что кого-то из моих друзей похоронят "дистанционно" без нашего участия. Италия пережила этот ужас - и ничто не говорит о том, что нам его удастся обойти" , - говорится в заявлении.
Кризис, который нас ожидает, обострит инстинкты нашего выживания. И на первый план выступит базовое разграничение: "Все наше социальное разнообразие сведется к одному определяющему различию: между теми, кто останутся людьми, и теми, кто человеческий облик потеряют".
Участники инициативной группы "Первого декабря" отмечают, что в настоящее время особое значение приобретает сохранение целостности общественного организма. Ведь чем крепче и сплоченнее общество, тем выше шанс пережить тяжелые времена с меньшими потерями.
"Солидарность, эмпатия и взаимная поддержка - это единственное, что может стать для всех нас спасительной "подушкой безопасности", - говорится в заявлении.
"Подать друг другу руки можно и дистанционно. Пусть ослабнут политические антагонизмы, а в общей борьбе против пандемии появятся первые ростки доверия. Эпидемиологическую дисциплину да не будет подменено злоупотреблением властью. Карантин имеет изолировать нас от вируса, а не от симпатии к человеку. каждое слово благодарности и поддержки будет действовать, как целебный бальзам. каждое слово хорошего настроения восстановит у нас душевный баланс", - говорят Оля Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский и Ярослав Яцкив.
Полный текст обращения на сайте инициативной группы "Первого декабря".
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