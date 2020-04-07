Коронавирус: в Украине обнаружили 1462 случая, 45 человек умерли
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:30 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 160 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
г. Киев - 253 случая;
Киевская область - 97 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ривненская область - 40 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 247 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 г. в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
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