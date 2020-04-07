Коронавирус: на карантине и в больницах Италии находятся десятки наших граждан, - посол Украины

7 апреля, 2020, 16:06

В Италии на принудительном карантине из-за коронавируса или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев

Об этом рассказал Украиский посол в Италии Евгений Перелыгин в интервью "Укринформу".

Посол отметил, что имена украинцев не знает, потому что у демократической европейской стране работает защита персональных данных.

"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Но фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь ", - отметил он.