Коронавирус: на карантине и в больницах Италии находятся десятки наших граждан, - посол Украины
7 апреля, 2020, 16:06
В Италии на принудительном карантине из-за коронавируса или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев
Об этом рассказал Украиский посол в Италии Евгений Перелыгин в интервью "Укринформу".
Посол отметил, что имена украинцев не знает, потому что у демократической европейской стране работает защита персональных данных.
"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Но фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь ", - отметил он.
- В пятницу, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о отправке в Италию украинских медиков, которые помогут в борьбе с коронавирусом.
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