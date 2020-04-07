Количество умерших от коронавируса в Швеции резко возросло

7 апреля, 2020, 16:25

В Швеции, которая отказалась от жестких карантинных мероприятий, количество умерших от коронавируса увеличилось до 591

За последние 24 часа в скандинавской стране подтвердили 114 летальных случаев, связанных с COVID-19, пишет Aftonbladet .

Главный государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл пояснил, что текущий рост смертности не равен числу умерших за последние сутки, поскольку существует задержка в подаче отчетности региональными органами здравоохранения.

"У нас в среднем около 40 случаев смерти в сутки", - заявил он на ежедневном брифинге.

Сейчас в Швеции зафиксировано 7693 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, что на 487 больше, чем днем ранее.

В Швеции до сих пор не введены жесткие карантинные меры по борьбе с коронавирусом.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 75 000 пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 290 000 человек.