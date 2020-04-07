Количество больных коронавирусом в Молдове превысило тысячу
Об этом на брифинге во вторник объявила министр здравоохранения Виорика Думбревяну, сообщает NewsMaker .
По ее словам, за минувшие сутки в стране подтвердили 91 новый случай заражения. При этом было обработано 510 тестов на коронавирус.
Это привело к росту общего количества больных до 1056 человек - чуть меньше, чем в Украине. Отметим, имеющаяся численность населения Молдовы оценивается как меньше 3 млн.
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Больше всего новых заражений зафиксировано в Кишиневе, Сороках и Штефан-Водэ.
Из всех новых случаев 88 человек заразились в стране. Трое больных недавно вернулись из Украины, Нидерландов и Великобритании.
За прошедшие сутки еще один человек умер от коронавируса. Это 54-летняя женщина, которую госпитализировали 4 апреля. Общее количество умерших возросло до 22.
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