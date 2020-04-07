Княжицкий и Вятрович передали защитные костюмы для врачей Ивано-Франковской области

7 апреля, 2020, 17:03

Народные депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Владимир Вятрович передали медицинским учреждениям Ивано-Франковской области партию защитных костюмов для врачей от Фонда Петра Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты посетили три медучреждения Ивано-Франковской области, в частности Верховинскую центральную районную больницу, Коломыйскую районную больницу и Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, которая первой в регионе массово приняла больных COVID-19. В общем нардепы передали Ивано-Франковщине 200 защитных костюмов, которые на днях были доставлены из Китая.

"Мы, к сожалению, оказались в таком состоянии, в котором оказался весь мир. Потому что когда говорят, что наша медицина не готова, то это так, но медицина везде в мире не готова, потому что когда возникают такие вспышки, никто не покупает аппараты искусственного дыхания заранее, рассчитывая на вирус. Именно поэтому очень важна правильная мобилизация и государства, и каждого. Если есть люди, которые готовы помочь, то надо помогать больницам, потому что когда происходят такие вспышки, первый, кто принимает удар - это врачи " - отметил Николай Княжицкий

"Очевидно, что именно врачи нуждаются больше всего сейчас в поддержке. И мы с радостью предоставляем эту поддержку. Очень рады, что имеем возможность помочь, собираем такую помощь. Сейчас мы передали эти костюмы защиты больницам от Фонда Порошенко. Очевидно, что это не вся помощь, будем еще собирать дополнительную помощь и передавать ее тем, кто сейчас на передовой борьбы с вирусом ", - отметил Владимир Вятрович

Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко, которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.

В частности, в больницы Черновицкой области - 1500 комплектов, города Киева - 3050 комплектов, Винницкой области - 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) - 400 комплектов, Чернигова - 1050 комплектов, Белой Церкви - 700 комплектов и Броваров (Киевская область) - 600 комплектов. 200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 - поступили в Ивано-Франковскую область, 200 - в Одесскую область, 150 в Ровенскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 - в Закарпатье.

Как известно, Фонд Порошенко уже закупил в Китае 30 000 защитных костюмов для медицинских работников, и еще 100 000 закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Заместитель главного врача Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Любовь Андрусишин сообщила, что больница пока обеспечена средствами защиты

"Хочу поблагодарить всех благотворителей. Благодаря всем вам мы сейчас обеспечены многими вещами. В костюмах, которые сегодня получили, будет работать первое звено: дежурные врачи, врачи на приемном отделении, реаниматологи, медицинские сестры", - сказала Любовь Андрусишин.