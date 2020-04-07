Карантин в Италии: полиция оштрафовала женщину, которая в течение дня 11 раз ходила в магазин

Об этом сообщает La Stampa, передает "Европейская правда".

Правоохранители заметили пожилую женщину на улице города Градо в воскресенье.

Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры призывали ее остаться дома, однако это не подействовало.

Когда итальянка вышла в магазин одиннадцатый раз, полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом если женщина не оплатит его в течение 30 дней, сумма штрафа увеличится до 400 евро.

Как отмечается, неизвестно, что купила итальянка во время своего одиннадцатого похода в магазин, однако известно, что одними из первых ее покупок были два сандвичи.

В Италии установлен жесткий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .