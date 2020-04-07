Как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии COVID-19? Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

7 апреля, 2020, 14:15

Оправдано ли усиление карантина в Украине, как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии коронавируса и что ждет Украину после пандемии?

Об этом и не только будет говорить в стриме на Эспрессо журналист и телеведущий Сергей Руденко с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Эксклюзивное интервью смотрите прямо здесь, на наших платформах в Facebook и YouTube начиная с 14:00.

Также увидеть разговор в повторе будет возможность на телеканале Эспрессо в рамках программы "Вердикт с Сергеем Руденко" сегодня, 7 апреля в 22:00.

Задавайте свои вопросы в комментариях к трансляции на Facebook, а также в чате на YouTube и Владимир Гройсман ответит на самые интересные.