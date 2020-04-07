Как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии COVID-19? Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
7 апреля, 2020, 14:15
Оправдано ли усиление карантина в Украине, как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии коронавируса и что ждет Украину после пандемии?
Об этом и не только будет говорить в стриме на Эспрессо журналист и телеведущий Сергей Руденко с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Эксклюзивное интервью смотрите прямо здесь, на наших платформах в Facebook и YouTube начиная с 14:00.
Также увидеть разговор в повторе будет возможность на телеканале Эспрессо в рамках программы "Вердикт с Сергеем Руденко" сегодня, 7 апреля в 22:00.
Задавайте свои вопросы в комментариях к трансляции на Facebook, а также в чате на YouTube и Владимир Гройсман ответит на самые интересные.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало