 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКак можно оценить действия власти в противодействии эпидемии COVID-19? Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии COVID-19? Экс-премьер-министр Владимир Гройсман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Оправдано ли усиление карантина в Украине, как можно оценить действия власти в противодействии эпидемии коронавируса и что ждет Украину после пандемии?

Об этом и не только будет говорить в стриме на Эспрессо журналист и телеведущий Сергей Руденко с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Эксклюзивное интервью смотрите прямо здесь, на наших платформах в Facebook и YouTube начиная с 14:00.

Также увидеть разговор в повторе будет возможность на телеканале Эспрессо в рамках программы "Вердикт с Сергеем Руденко" сегодня, 7 апреля в 22:00.

Задавайте свои вопросы в комментариях к трансляции на Facebook, а также в чате на YouTube и Владимир Гройсман ответит на самые интересные.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

6 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать