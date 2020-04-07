Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем на время пандемии

7 апреля, 2020, 11:48

Кафедральный собор Епископальной церкви США в Нью-Йорке станет полевым госпиталем на время пандемии коронавируса

Об этом сообщает The New York Times.

Об этом изданию сообщил настоятель храма епископ Клифтон Дэниэл. По словам Дэниэла, собор впервые будет служить больницей.

"Раньше подобная ситуация сложилась во время пандемии испанки в 1918 году, но тогда мир был другим, и я не думаю, что тогда собор использовали таким образом ... Но традиционно, в былые времена, соборы всегда становились больницами во время чумы", - отметил настоятель .

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На прошлой неделе в собор, который находится на Манхэттене, было доставлено около 400 больничных коек.

Ожидается, что пациентов начнут размещать в храме до конца текущей недели. Крипту собора передадут для нужд медицинского персонала.

Собор Епископальной церкви США был построен в неоготическом стиле в 1911 году и считается самым большим храмом англиканской традиции в мире.

По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 68 776 подтвержденных случаев заражения, 15333 человека госпитализированы, 2738 человек умерли.