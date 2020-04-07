Гройсман предложил развивать IТ и освободить от пошлины производителей масок, а также раскритиковал "земельный" закон

7 апреля, 2020, 16:54

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине нужно развивать IТ-сектор и всесторонне поддерживать легкую промышленность, а также отметил, что в стране нужно создать рынок для украинских фермеров

Об этом Гройсман рассказал в Стриме с Сергеем Руденко на платформах Tспресо.TV в Facebook и YouTube.

"IТ-сектор у нас прекрасно рос. Мы имели рост плюс 20% ежегодно. А его действительно нужно больше поддерживать и IТ-сектор будет больше развиваться. Кстати, о легкой промышленности. Мы сейчас покупаем маски, костюмы и все остальное, что нам нужно для защиты, но нам с одной стороны нужно оперативно покупать у мира, а с другой стороны - нам нужно производство здесь реализовывать в Украине. Сейчас надо вообще освободить такие предприятия от уплаты пошлины и НДС, если они ввозят оборудование, на котором будут производить такой вид продукции. Легкая промышленность может расти десятикратно, но нужна всесторонняя поддержка государства ", - заявил Гройсман.

Гройсман также отметил, что принятый закон о рынке земли парламентом не является эффективным.

"Та модель рынка, которая была принята парламентом, на мой взгляд, является неэффективной вообще. К большому сожалению, она не принесет Украине устойчивого развития аграрно-промышленного комплекса, кто бы что ни говорил. Спросите любого фермера, 100 га земли для него это не большое количество земли, на которой его деятельность была бы экономически обоснованной. Ему надо больше. С 2024 будет продана украинская земля. Будет продана юридическим компаниям. Будет продана с концентрацией 10 тыс. га в одни руки. Это будет означать единственное, что те, кто будет иметь деньги, а я думаю, что это не аграрии украинские, не фермеры, не частные лица, а это крупные компании, которые сконцентрируют в себя сотни тысяч и миллионы гектаров земли. Они всегда будут бегать за тем, чтобы повысить производительность своей работы. Им не нужна рабочая сила. В них будет самый современный комбайн, который по автопилота будет собирать урожай. То же самое будет и с посевом. То есть, места украинца в этой работе почти нет, оно будет постоянно снижаться. Это огромная проблема ", - заявил Гройсман.

Бывший премьер-министр Украины отметил, что в таком виде закон не нужно было принимать. А лучше провести более профессиональные переговоры с МВФ и убедить их создать рынок для украинских фермеров.

Напомним, бывший премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что санэпидемслужба пока существует в виде Центра общественного здоровья Украины и службы по безопасности продуктов.

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