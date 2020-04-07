Футболист сборной Бразилии пожертвовал сотни продуктовых корзин родному городу
Об этом сообщает Globo Esporte в twitter.
Семьи получили от 22-летнего бразильца продуктовые наборы, в которые попали рис, бобовые, масло и средства личной гигиены. Доставкой продуктов в помещения нуждающихся занималась семья футболиста и местные власти.
В нынешнем сезоне Ришарлисон провел 32 матча, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает двенадцатую строчку и отстает от зоны ЛЧ на 8 очков.
Richarlison doa 500 cestas básicas para comunidades carentes de Nova Venécia, no Espírito Santo.- globoesportecom (@globoesportecom) April 6, 2020
Alimentos e produtos de higiene foram entregues de casa em casa , evitando aglomerações https://t.co/d9Cr8vwn4D pic.twitter.com/IVBy0FKt26
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