Футболист сборной Бразилии пожертвовал сотни продуктовых корзин родному городу

7 апреля, 2020, 12:31

Форвард английского "Эвертона" Ришарлисон подарил 500 продуктовых корзин для малообеспеченных семей бразильского города Нова-Венесиа

Об этом сообщает Globo Esporte в twitter.

Семьи получили от 22-летнего бразильца продуктовые наборы, в которые попали рис, бобовые, масло и средства личной гигиены. Доставкой продуктов в помещения нуждающихся занималась семья футболиста и местные власти.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провел 32 матча, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает двенадцатую строчку и отстает от зоны ЛЧ на 8 очков.

Richarlison doa 500 cestas básicas para comunidades carentes de Nova Venécia, no Espírito Santo.



Alimentos e produtos de higiene foram entregues de casa em casa , evitando aglomerações https://t.co/d9Cr8vwn4D pic.twitter.com/IVBy0FKt26 - globoesportecom (@globoesportecom) April 6, 2020

6 апреля мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, Долорс Сала Каррио Хосепа умерла от коронавируса .