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Espreso.tvСпортФутболист сборной Бразилии пожертвовал сотни продуктовых корзин родному городу

Футболист сборной Бразилии пожертвовал сотни продуктовых корзин родному городу


фото: Getty Images
Форвард английского "Эвертона" Ришарлисон подарил 500 продуктовых корзин для малообеспеченных семей бразильского города Нова-Венесиа

Об этом сообщает Globo Esporte в twitter.

Семьи получили от 22-летнего бразильца продуктовые наборы, в которые попали рис, бобовые, масло и средства личной гигиены. Доставкой продуктов в помещения нуждающихся занималась семья футболиста и местные власти.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провел 32 матча, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ "Эвертон" занимает двенадцатую строчку и отстает от зоны ЛЧ на 8 очков.

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