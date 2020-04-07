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Espreso.tvОбществоФеномен Николаевской области, где не выявлено ни одного случая COVID-19, детально изучат, - Ляшко

Феномен Николаевской области, где не выявлено ни одного случая COVID-19, детально изучат, - Ляшко


фото: reuters
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, случаи коронавsруснои инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.

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"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, МЗ. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которы ездят по разным лабораториях. Поэтому феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина или же у нас есть нарушения алгоритмов ", - рассказал Ляшко.

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