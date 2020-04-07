Ермак мне рекомендовал людей на заместителей генпрокурора, - Венедиктова

7 апреля, 2020, 12:16

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак рекомендовал руководительницу Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой кандидатов на должности заместителей

Об этом Венедиктова заявила в интервью "Украинская правда".

"Смотрите, ну, господин Ермак мне правда рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне", - отметила она.

Венедиктова при этом подчеркнула, что Ермак "никоим образом ни на чем не настаивал", а лишь предлагал "посмотреть и послушать" кандидатов.

"И я вам хочу сказать, что рекомендаций было больше, чем кандидатов я вообще посмотрела. Все: и народные депутаты мне, конечно, рекомендовали, и люди, которые активисты, очень много людей, и связанных с властью, и не связанных, давали рекомендации ", - заявила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что в назначении своих заместителей (Андрей Любович, Игорь Сидоренко и Игорь Мустеца, - ред.) руководствовалась "чисто профессиональными критериями".

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