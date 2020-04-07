Эпидемия коронавируса в Италии замедлилась

7 апреля, 2020, 22:28

В Италии констатировали снижение темпов роста количества больных коронавирусом в течение последних суток

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA .

"Зафиксирован существенный спад количества новых больных коронавирусом. Всего в Италии сейчас лечатся 94067 пациентов, прирост по сравнению с вчерашним днем составил 880 человек, что меньше половины прироста зафиксированного 6 апреля, когда новых больных было 1941", - говорится в сообщении.