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Espreso.tvОбществоЭпидемия коронавируса в Италии замедлилась

Эпидемия коронавируса в Италии замедлилась

В Италии констатировали снижение темпов роста количества больных коронавирусом в течение последних суток

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA .

"Зафиксирован существенный спад количества новых больных коронавирусом. Всего в Италии сейчас лечатся 94067 пациентов, прирост по сравнению с вчерашним днем составил 880 человек, что меньше половины прироста зафиксированного 6 апреля, когда новых больных было 1941", - говорится в сообщении.

  • Общее количество случаев коронавируса в Италии сейчас составляет 135 586. Умерли 17 127 человек, прирост по сравнению с вчерашним днем составляет 604 человека.
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