Экс-президент украинского футбольного клуба умер от коронавируса

7 апреля, 2020, 12:14

Бывший президент черновицкой "Буковины" Василий Федорюк умер от коронавируса

Об этом сообщил экс-президент ПФЛ Святослав Сирота в Facebook.

"Не хотелось писать. Но, все же, считаю нужным это озвучить. Возможно, это спасет кого-то. Дальний и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю сочувствие его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота.