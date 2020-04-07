Экс-президент украинского футбольного клуба умер от коронавируса
Об этом сообщил экс-президент ПФЛ Святослав Сирота в Facebook.
"Не хотелось писать. Но, все же, считаю нужным это озвучить. Возможно, это спасет кого-то. Дальний и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю сочувствие его родным и близким. А остальные, все же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни", - написал Сирота.
72-летний Василий Федорюк был президентом "Буковины" в период с 1993-го по 1998 год и с 2007-го по 2010 год.
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