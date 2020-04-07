Дети медработников, которые борются с коронавирусом, могут пройти бесплатные онлайн-курсы по точным наукам
7 апреля, 2020, 17:43
В Украине заработает бесплатный образовательный онлайн-проект для детей медиков, задействованных в борьбе с коронавирусной болезнью
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
МЗ запускает совместный проект с Научно-исследовательской школой Базис, где дети медицинских работников смогут дистанционно обучаться точным наукам в авторитетных учителей. Онлайн-курсы смогут посещать бесплатно ученики со всей страны, дети врачей и другого медицинского персонала, который борется с распространением коронавирусной болезни.
"Если ребенок имеет склонность к точным наукам и хочет глубже изучать математику, физику, химию или биологию, он должен заполнить короткую анкету, после чего кураторы проекта свяжутся с ребенком и сообщат все детали", - говорится в сообщении.
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