Целились в гражданский автомобиль: в Донецкой области оккупанты атаковали машину с журналистами

7 апреля, 2020, 16:25

В Донецкой области вблизи фронта российские оккупанты атаковали с беспилотника автомобиль со съемочной группой телеканала "Украина", который остановился неподалеку позиции Объединенных сил

Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Махов, который находился в составе съемочной группы.

"Целенаправленно целились именно в автомобиль. Так как обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный", - написал Махов.

По словам журналиста, дрон сбросил на автомобиль снаряд, который взорвался рядом с машиной. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов. В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже. Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников ", - добавил Махов.

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