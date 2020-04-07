КримЦеУкраина": США осудили призыв Россией крымчан в оккупационную армию

7 апреля, 2020, 17:51

Посольство США в Украине осудило призыв жителей Крыма на военную службу России

Об этом они сообщили в Facebook.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. # КримЦеУкраина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы".

Они в очередной раз призвали Россию покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму.