# КримЦеУкраина": США осудили призыв Россией крымчан в оккупационную армию
7 апреля, 2020, 17:51
Посольство США в Украине осудило призыв жителей Крыма на военную службу России
Об этом они сообщили в Facebook.
"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. # КримЦеУкраина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы".
Они в очередной раз призвали Россию покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму.
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