 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество# КримЦеУкраина": США осудили призыв Россией крымчан в оккупационную армию

# КримЦеУкраина": США осудили призыв Россией крымчан в оккупационную армию


фото: korrespondent
Посольство США в Украине осудило призыв жителей Крыма на военную службу России

Об этом они сообщили в Facebook.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. # КримЦеУкраина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы".

Они в очередной раз призвали Россию покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать