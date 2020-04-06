Звезды украинского футбола посоветовали, как вести себя во время карантина

6 апреля, 2020, 15:31

Украинская ассоциация футбола распространила социальный ролик с советами, какие правила нужно соблюдать, чтобы быть здоровым

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам в связи с пандемией вируса COVID-19.

Рекомендациями с болельщиками поделились футболисты сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь, Даниил сикан, Михаил Мудрик, руководитель УАФ Андрей Павелко, игроки женской сборной Украины Ольга Овдийчук, Яна Калинина и Татьяна Романенко, игрок сборной Украины по футзалу Николай Микитюк, врач сборной Украины Артур Глущенко, шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич, тренер национальной команды Александр Шовковский и другие.