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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист может стать тренером "Баварии"

Знаменитый футболист может стать тренером "Баварии"


фото: Getty Images
Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика

Об этом сообщает Bild.

Бывший игрок сборной Германии сейчас работает в "Баварии" главным тренером юношеской команды (до 17 лет). По информации источника, 41-летний Клозе хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников Флика, но окончательного решения еще не принял, ведь пока не получил лицензии PRO.

Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год, провел 150 матчей, забил 53 гола и отдал 27 результативных передач. Немец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира по футболу, он сыграл на 4 мундиалях (2002, 2006, 2010, 2014), где забил 16 голов.

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