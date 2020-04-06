Женщина не пустила домой мужа, который вернулся с заработков: пройдет самоизоляцию в отведенном полицией месте
6 апреля, 2020, 17:59
Жителя Тернополя, который вернулся с заработков из Польши домой, родные не пустили в квартиру. По возвращении он хотел самоизолироваться, но в помещение его не пустила жена
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Тернопольской области.
Правоохранители направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины.
Там его самоизоляция должна продолжаться 14 дней с момента пересечения границы. Соблюдение правил условий карантина работники полиции будут проверять.
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