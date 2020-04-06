Запорожский завод по производству кваса перешел на изготовление дезинфицирующих средств

6 апреля, 2020, 17:25

Запорожский завод по производству напитков Квас Бевериджиз (квас ТМ "Ярило"), начал изготавливать дезинфекционные средства

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что первую партию дезинфекторов передадут медицинским учреждениям Запорожья. Их производят по технологии электрохимической активации. Для изготовления и разлива дезинфекторов предприятию понадобилось две недели.