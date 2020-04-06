Забросали дымовыми шашками: в Москве напали на посольство Чехии, официальная Прага заявила Кремлю протест
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Чешское посольство в Москве заявило о нападении группы лиц на его здание. По сообщениям, нападение совершила крайняя левая партия "Другая Россия". Ее представители забросали здание посольства дымовыми шашками и вывесили транспарант с надписью "Стоп фашизм". По предварительным данным, акцию устроили в ответ на демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге.
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В заявлении посольства Чехии в Москве говорится, что посольство "проводит и готово дальше проводить открытую дискуссию на различные темы, включая тему "остановки фашизма", однако возможных заинтересованных этой дискуссией просит, чтобы вспомогательные средства, такие как дымовые шашки, оставляли дома".
С заявлением выступило также чешское Министерство иностранных дел.
"Чешская республика протестует против нападений на территорию дипломатической миссии, которую принимающая страна должна охранять. Официальную ноту посольство Чехии в Москве направило сегодня российскому Министерству иностранных дел. Мы ожидаем, что российские органы примут меры, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись", - говорится в заявлении чешского МИД.
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