За сутки в Украине произошло почти 700 пожаров на открытых территориях, - ГСЧС

6 апреля, 2020, 12:13

5 апреля в Украине зафиксировали 693 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Только за минувшие сутки имеем 693 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 984 гектара", - говорится в сообщении.

Всего за выходные спасатели 33 раза выезжали на тушение сухой травы, камыша и самосевов на открытых территориях общей площадью 71 га.

Читайте также: На Киевщине пенсионерка сожгла гектар поля и 40 деревьев: выкуривала лис

За последние сутки спасателям Киевщины пришлось нелегко, ведь они привлекались к ликвидации 129 пожаров в экосистемах. Самую тяжелую борьбу с пламенем вели Белоцерковский, Сквирский, Кагарлицкий, Володарский, Тутаевский, Барышевский, Ставищенский районы.

Общая площадь ликвидированных пожаров в экосистемах составляет 169, 4 га.

Также в течение суток, прошла, спасатели Кировоградщины 13 раз привлекались на тушение пожаров сухой растительности и мусора. Такие случаи произошли в Добровеличковском, Знаменском, Петровском, Александровском, Новомиргородском районах, городах Александрия и Кропивницкий. Общая площадь возгораний составляет около 0,8 га.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

Напомним, пожар, который 4 апреля вспыхнул в Зоне отчуждения, в общем охватила 100 га, над ликвидацией работает авиация

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb