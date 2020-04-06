Изоляционные халаты и защитный щиток: Ляшко о процедуре захоронения умерших от коронавируса
Об этом он сказал во время бифингу, передает Еспресо.TV.
"Процедура будет четко прописана в постановлении главного государственного санитарного врача, но алгоритм уже утвержден распоряжением руководителя по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В наших рекомендациях на сегодняшний день прописано, что в случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, оно должно быть вложено в герметичный мешок, после этого кладется в гроб ", - сказал Ляшко.
Он отметил, что все, кто контактируют с телом умершего человека, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.
"В первую очередь это водонепроницающие изоляционные халаты, перчатки, защитный щиток или очки, средства защиты органов дыхания", - отметил санврач.
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