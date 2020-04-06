ИМИ зафиксировал 43 случая физической агрессии в отношении журналистов с начала года

6 апреля, 2020, 20:20

В первом квартале 2020 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова, большинство из которых касалась физической агрессии против журналистов (43)

Таковы данные ежемесячного мониторинга нарушений Института массовой информации "Барометр свободы слова", сообщается на сайте ИМИ .

Отмечается, что наибольшее количество нарушений свободы слова за этот период зафиксировано в таких категориях, как препятствование законной журналистской деятельности - 31 (за аналогичный период прошлого года было зафиксировано чуть больше препятствий - 33) и юридическое давление - девять (больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано шесть случаев).

"Также зафиксировано шесть случаев избиения и пять - угроз, кроме того, по четыре случая в категориях "доступе к публичной информации" и "киберпреступления". Также зафиксированы два случая непрямого давления (слежки за журналистами) и один случай повреждения имущества журналистов" , - говорится в сообщении.

Эксперты ИМИ также обращают внимание на тенденцию закрытости и избирательности в отношении журналистов со стороны Офиса президента, органов власти, органов местного самоуправления.

Кроме того, ИМИ зафиксировал девять случаев нарушения прав журналистов во время действия карантина - причинение телесных повреждений и недопуски на мероприятия местной власти.

В ИМИ также отметили, что местные власти, пользуясь введенным ограничительными мерами в связи с карантином, неправомерно не допускали журналистов на заседания горсоветов и райсоветов.

"Нарушения зафиксированы в 17 регионах страны. Больше всего нарушений зафиксировали в Киеве (15) и по шесть случаев в Одесской области, Полтавской и Херсонской", - говорится в мониторинге.

Отмечается, что в первом квартале ущемлению своих прав больше подверглись журналисты (29 человек), чем журналистки (27).

"Итак, с начала года в Украине зафиксировано всего 62 случая нарушений свободы слова. Из них препятствование - 31, юридический давление - девять, избиения - шесть, угрозы - пять, ограничение доступа к публичной информации и кибератаки - по четыре случая ", - отметили в ИМИ.